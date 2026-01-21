Ubisoft ha pubblicato i dati aggiornati sulle vendite dei suoi principali franchise, tra cui Assassin’s Creed e Far Cry. Queste cifre forniscono un quadro preciso della diffusione e del successo delle serie più rappresentative dell’azienda, evidenziando l’importanza di questi titoli nel panorama videoludico mondiale.

Ubisoft ha aggiornato i dati di vendita e diffusione delle sue principali proprietà intellettuali, tra le quali troviamo Assassin’s Creed e Far Cry, offrendo una fotografia chiara del peso dei suoi franchise storici. I numeri confermano però la solidità dei marchi chiave del publisher francese, capaci di raggiungere cifre imponenti sia in termini di copie vendute sia di pubblico globale. Le informazioni arrivano dal Corporate Press Kit 2025, diffuso in concomitanza con una fase delicata per la compagnia, segnata da cancellazioni di progetti e da una profonda riorganizzazione interna. Al centro del report c’è Assassin’s Creed, che si conferma il brand di maggior successo nella storia di Ubisoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Ubisoft svela i dati di vendita di Assassin's Creed, Far Cry e dei suoi franchise maggiori

Ubisoft ha chiuso Ubisoft Halifax, team che lavorava a Rainbow Six ed Assassin’s CreedUbisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, lo studio canadese coinvolto nello sviluppo di Rainbow Six e Assassin’s Creed.

L’ex responsabile di Assassin’s Creed fa causa a Ubisoft: sarebbe stato spinto a licenziarsiMarc-Alexis Coté, ex responsabile di Assassin’s Creed e veterano di Ubisoft, ha intentato una causa contro il publisher francese.

