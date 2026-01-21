Ubisoft ha annunciato una profonda ristrutturazione | ha cancellato 6 giochi e rimandato 7 titoli

Ubisoft ha comunicato una significativa ristrutturazione aziendale, che prevede l’annullamento di 6 giochi e il rinvio di 7 titoli. Questa decisione fa parte di un processo di riorganizzazione interna volto a ottimizzare le risorse e a ridefinire la strategia di sviluppo. L’azienda si concentra ora su progetti più mirati, cercando di migliorare la qualità e l’efficienza delle sue future uscite sul mercato.

Ubisoft ha annunciato una profonda ristrutturazione interna che segna un punto di svolta nella sua strategia industriale. Dopo anni difficili, caratterizzati da lanci sotto le aspettative e da un calo del valore in Borsa, il gruppo francese ha deciso di rivedere radicalmente la propria organizzazione. Il piano prevede la cancellazione di sei videogiochi in sviluppo, il rinvio di altri sette e la chiusura di due studi, una manovra definita dalla dirigenza come necessaria per tornare a una crescita sostenibile e recuperare la leadership creativa. Entrando nel dettaglio, i sei giochi cancellati non hanno superato i nuovi standard qualitativi “rafforzati” introdotti da Ubisoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Ubisoft ha cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo RemakeUbisoft ha annunciato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, confermando la fine dello sviluppo di uno dei progetti più complessi dell’azienda negli ultimi anni.

Ubisoft ha chiuso Ubisoft Halifax, team che lavorava a Rainbow Six ed Assassin’s CreedUbisoft ha annunciato la chiusura di Ubisoft Halifax, lo studio canadese coinvolto nello sviluppo di Rainbow Six e Assassin’s Creed.

