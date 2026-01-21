U S Avellino il giocatore Emmanuel Gyabuaa rientra all' Atalanta

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato la conclusione anticipata del prestito di Emmanuel Gyabuaa, che torna all’Atalanta Bergamasca Calcio. La decisione si è resa necessaria in accordo tra le due società, garantendo così la gestione degli obblighi contrattuali e la corretta comunicazione ufficiale.

L'U.S. Avellino 1912 rende noto di aver risolto anticipatamente con l'Atalanta Bergamasca Calcio il prestito del calciatore Emmanuel Gyabuaa.La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione.

