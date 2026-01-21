Tv | Mediaset denuncia Corona e come Signorini chiede di bloccare i social

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione aggravata e minacce, nell’ambito delle recenti vicende legate a Alfonso Signorini. La questione ha suscitato attenzione pubblica e mette in evidenza le tensioni tra i protagonisti del mondo dello spettacolo e i social media. La discussione si concentra sulle modalità di gestione delle controversie online e sulla tutela delle figure pubbliche.

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione aggravata e minacce in merito a quanto sta accadendo intorno al caso di Alfonso Signorini. Inoltre, la società rappresentata dall'avvocato Salvatore Pino, ha chiesto una misura di prevenzione per impedire al creatore di 'Falsissimo' di tornare a parlare del presunto 'sistema Signorini' su cui indaga la Procura di Milano. Nelle prime due puntate, in onda sui social, Corona ha parlato di presunti episodi di abusi che avrebbero visto protagonista Signorini e ha annunciato - per la puntata in programma il prossimo 26 gennaio - nuove rivelazioni su altri volti noti di Mediaset. 🔗 Leggi su Iltempo.it

