Tutto pronto per il funerale di Mauro Sbetta | quando e dove sarà

Si avvicina il funerale di Mauro Sbetta, vittima dell’omicidio di Strigno. L’evento si terrà a Borgo Valsugana, dove sarà ricordato. Khalid Mamdouh, fermato in relazione al caso, ha scelto di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo. Ecco tutte le informazioni su data e luogo dell’addio, in un contesto di rispetto e sobrietà.

