Tutto pronto per il funerale di Mauro Sbetta | quando e dove sarà
Si avvicina il funerale di Mauro Sbetta, vittima dell’omicidio di Strigno. L’evento si terrà a Borgo Valsugana, dove sarà ricordato. Khalid Mamdouh, fermato in relazione al caso, ha scelto di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo. Ecco tutte le informazioni su data e luogo dell’addio, in un contesto di rispetto e sobrietà.
È arrivato il nulla osta per i funerali dell’uomo, in programma domani, giovedì 22 gennaio, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale della sua Strigno, dopodiché il corteo procederà verso Borgo Valsugana, dove seguirà la sepoltura. Stasera, invece, nella camera ardente allestita nella vecchia struttura della casa di riposo di Strigno, alle 19 ci sarà il santo rosario. “Rimanga nel cuore di quanti lo conobbero e gli vollero bene” è la frase scelta dalla famiglia per l’annuncio funebre. Con il funerale si chiude un capitolo doloroso di una vicenda che ha scioccato l’intera valle, mentre la giustizia deve continuare a fare il suo corso per ricostruire ogni dettaglio che ha portato alla tragedia di Mauro Sbetta.🔗 Leggi su Trentotoday.it
