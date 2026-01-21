Tutto l' incanto della Scozia in un solo look | la principessa la omaggia con il tessuto tipico in una visita nella quale non si è fatta mancare una partitina a curling

Durante una visita a Stirling con il principe William, Kate Middleton ha scelto di indossare un tessuto tradizionale scozzese, rendendo omaggio alla cultura locale. La principessa ha inoltre partecipato a una partita di curling, dimostrando un equilibrio tra eleganza e rispetto per le tradizioni. Un esempio di stile sobrio e raffinato, che unisce raffinatezza e autenticità nel rispetto delle radici scozzesi.

I n visita a Stirling con il principe William, Kate Middleton ha dato una lezione di “stile diplomatico”. Per l’occasione, la principessa del Galles ha sfoggiato un impeccabile cappotto tartan nelle sfumature del blu firmato dal brand londinese Chris Kerr: un modello su misura a doppiopetto con vita segnata che omaggia la tradizione scozzese. Tutti i tartan della duchessa Kate. guarda le foto Leggi anche › Kate Middleton a Windsor con le Leonesse del rugby inglese «Non fatevi placcare da George!» › Nostalgia canaglia: il ritorno del tartan. Icona della moda britannica e simbolo d’eleganza ribelle Il look è completato da un dolcevita nero, stivali scamosciati di Gianvito Rossi e gli iconici orecchini di zaffiro appartenuti a Lady Diana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tutto l'incanto della Scozia in un solo look: la principessa la omaggia con il tessuto tipico in una visita nella quale non si è fatta mancare una partitina a curling... Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 5-8, Europei curling 2025 in DIRETTA: gli azzurri chiudono con una sconfitta onorevole il round robin Leggi anche: Curling, l’Italia sbatte contro la Scozia nella finalina agli Europei. Sfuma la medaglia di bronzo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Moravia, la cura del silenzio e l’incanto senza tempo di Segesta; L’incanto dell’Africa australe a Riccione: un viaggio tra Sudafrica, Zimbabwe e Botswana; L’incanto delle maschere barocche al Carnevale dei Figli di Bocco; Torna l’incanto delle maschere barocche con il Carnevale dei Figli di Bocco. A Ponte San Pietro tutto pronto per festeggiare l’incanto del NataleLe strade di Ponte San Pietro si preparano a trasformarsi in un mondo incantato, dove la magia del Natale prende vita tra luci scintillanti, profumo di dolci appena sfornati e risate di bambini. Con ... ecodibergamo.it Francesco Plebani. Trinix, The Macarons Project · Too Sweet. Per Laura e Stella Incanto è.... amore e serenità! I loro messaggi a se stesse bambine: “Non mollare, andrà tutto bene e non affonderai” “Credere in me stessa e affrontare le cose senza facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.