Turismo | stima occupazione alberghi 2026 a Roma media 73,2 per cento

Per il 2026, si prevede che l’occupazione delle camere negli alberghi di Roma raggiungerà in media il 73,25 per cento, con un aumento dello 0,55 per cento rispetto all’anno precedente. Questa stima riflette una leggera crescita nel settore turistico della città, contribuendo alla ripresa e alla continuità delle attività alberghiere nel contesto di un mercato in evoluzione.

Nel 2026, la media annua stimata di occupazione delle camere di albergo a Roma si attesterà al 73,25 per cento, segnando un incremento dello 0,55 per cento rispetto al 2025. Questa previsione è emersa dalle analisi condotte da Smith Travel Research (Str), le quali saranno presentate in dettaglio oggi presso il Palazzo dei Congressi, in occasione della 22ma edizione dell’Albergatore Day. Le prospettive indicano che cresceranno anche la tariffa media giornaliera, con un aumento previsto dello 0,2 per cento, e il ricavo per camera, che dovrebbe incrementarsi dello 0,75 per cento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La Calabria nella governance del turismo italiano: riconferma per Luca Giuliano in Confindustria AlberghiLuca Giuliano, CEO e fondatore di Mediterranean Hospitality Management & Consulting, è stato riconfermato nel Consiglio generale nazionale di Confindustria Alberghi per il biennio 2026–2028.

