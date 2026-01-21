turismo inclusivo a peccioli ai vertici come cortina

Peccioli si distingue come esempio di turismo inclusivo, confermandosi tra i Comuni italiani più innovativi nel settore. Con l’approvazione del progetto Destination4All, il borgo si impegna a promuovere un turismo accessibile e sostenibile, posizionandosi ai vertici insieme a destinazioni come Cortina. Un traguardo che testimonia l’impegno del territorio nel migliorare la qualità delle politiche pubbliche e l’esperienza di tutti i visitatori.

PECCIOLI Un altro traguardo raggiunto dal Borgo dei borghi. Peccioli si conferma tra i Comuni italiani più innovativi sul fronte dell’inclusione e della qualità delle politiche pubbliche, entrando a far parte delle sole tre destinazioni riconosciute in Italia dal progetto Destination4All, il protocollo dedicato allo sviluppo di un turismo accessibile e sostenibile. Insieme a Peccioli, fanno parte di questo ristretto gruppo Cortina d’Ampezzo e Bibione. Un risultato di rilievo nazionale che colloca Peccioli accanto a realtà di forte attrattività turistica, come Cortina d’Ampezzo, destinazione internazionale che si prepara a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, e Bibione, modello consolidato di turismo balneare accessibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

