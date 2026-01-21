Turismo | Enit 2,4 mld spesi da spagnoli in Italia nei primi 9 mesi

Nel primo semestre del 2025, i turisti spagnoli hanno speso circa 2,4 miliardi di euro in Italia, secondo i dati di Enit. Gli arrivi aeroportuali dalla Spagna sono cresciuti del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo circa 1,4 milioni. Inoltre, le prenotazioni per il primo trimestre del 2026 indicano 250.000 arrivi già prenotati, rappresentando il 7,1% del totale previsto.

Nel 2025 sono stati circa 1,4 milioni gli arrivi turistici aeroportuali dalla Spagna (+5,2% sul 2024) in Italia, mentre le prenotazioni per il primo trimestre 2026 arrivano 250 mila arrivi aeroportuali già prenotati, pari al 7,1% del totale del trimestre. è quanto emerge dai dati dell'Enit, presente a Madrid per l'appuntamento con 'Fitur', la fiera internazionale del Turismo più influente del settore che si tiene nella capitale spagnola fino al 25 gennaio. Nel 29% dei casi si tratta di viaggi di coppia, nel 25% di individui e nel 27% di gruppi. Il 50% soggiorna dalle 4 alle 7 notti, mentre il 40% per una fine settimana fino a 3 notti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Allianz Italia cresce nei primi 9 mesi: nel ramo Danni raccolta premi di 3,9 mld, Vita in forte ripresa

ENIT – MINISTERO DEL TURISMO: ITALIA AL TOP PER LE VACANZE INVERNALI. PRIMI IN EUROPA PER TASSO DI SATURAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVESecondo i dati di ENIT e del Ministero del Turismo, l’Italia si conferma una delle destinazioni più apprezzate per le vacanze invernali, posizionandosi ai vertici in Europa per il tasso di occupazione delle strutture ricettive.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Accordo strategico fra Fondazione Milano Cortina 2026 con l’Enit; Turismo, numero di pernottamenti record nell’UE: 3,08 miliardi nel 2025; Eventi e Fiere del turismo 2026 in Italia e nel Mondo: il calendario aggiornato.

TURISMO: ENIT A FITUR MADRID, 2,4 MLD SPESI DA SPAGNOLI IN ITALIA IN PRIMI 9 MESI 2025 (3)Roma, 21 gen - Nei primi 9 mesi del ’25 i turisti spagnoli hanno effettuato una spesa turistica in Italia pari a 2,4 miliardi di euro e le destinazioni principali sono quelle del Lazio (5,2 milioni di ... 9colonne.it

Enit: cresce il turismo in Italia. Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoroIl turismo in Italia continua ad essere un traino di crescita e sviluppo, come dimostrano gli ultimi dati presentati oggi da ENIT, in occasione di TTG Travel Experience 2025, la più importante fiera ... tg24.sky.it

ENIT E MILANO CORTINA 2026: AL VIA LA PARTNERSHIP PER PROMUOVERE IL TURISMO ITALIANO La collaborazione con ENIT S.p.A. promuoverà l’unicità e l’eccellenza dei territori italiani a milioni di spettatori e turisti che si recheranno in Italia in occas - facebook.com facebook