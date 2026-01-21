Tunisia l’apocalisse d’acqua | 5 morti e decine di dispersi

La Tunisia ha affrontato un grave evento atmosferico, con piogge intense che hanno causato inondazioni e perdite umane. Nella capitale Tunisi e nelle aree costiere, le strade sono state sommerse da acqua e detriti, lasciando dietro di sé danni significativi. L’emergenza ha coinvolto diverse persone, con alcuni dispersi e vittime. Questo episodio evidenzia l’impatto delle condizioni climatiche estreme sulla regione e la necessità di misure di prevenzione e intervento tempestive.

Il cielo sopra Tunisi si è fatto plumbeo domenica sera, poi è venuto giù tutto insieme, trasformando i viali eleganti di Tunisi e i villaggi costieri in fiumi di fango e detriti, dopo due notti passate nel frastuono di tuoni e fulmini. La Tunisia conta le vittime di un’ondata di maltempo senza precedenti recenti: almeno cinque i morti accertati e un bilancio che rischia di aggravarsi con il passare delle ore. A Moknine, nel governatorato di Monastir, la furia dell’acqua non ha lasciato scampo, travolgendo case e strade. Almeno tre le vittime per colpa del nubifragio, tra loro una giovane donna di quarant’anni, mentre una quarta anziana sarebbe annegata in casa. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Tunisia, l’apocalisse d’acqua: 5 morti e decine di dispersi Leggi anche: Uragano devastante, almeno 25 morti e decine di dispersi: la situazione Leggi anche: Frana mostruosa, strage totale: almeno 26 morti e decine di dispersi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti fanno paura: il Mega-Ciclone Harry è la tempesta del secolo. Quattro Nazioni in allarme massimo. #BuonOnomastico Giovanni! Oggi la Chiesa celebra San Giovanni Apostolo Uno dei dodici apostoli di Gesù e autore del Vangelo secondo Giovanni. San Giovanni è anche conosciuto come il "discepolo amato" ed è l'autore del Libro dell'Apocalisse. La sua fi facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.