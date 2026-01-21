La Galleria Carlo Virgilio di Roma ospita, dal 28 gennaio al 27 febbraio 2026, l’esposizione

La Galleria Carlo Virgilio di Roma presenta, dal 28 gennaio al 27 febbraio 2026, Tullio Pericoli: doppio sguardo. Ritratti e paesaggi 1986–2025.Una mostra che vuole essere insieme l'omaggio a un artista che lavora da oltre mezzo secolo con curiosità e rigore poetico intatti, e il riconoscimento.

Licini-Pericoli, dialogo a distanza tra i paesaggi specchio dell’animaC’è un tratto di Marche, quello delle colline tra Fermo e Ascoli, in cui la geometria si fa sogno: divisioni tra i campi, segnati da antiche centuriazioni romane; le strade esili, come vene nel corpo ... repubblica.it

Com’è nobile il rubare dell’artista. Un dialogo tra Pericoli e CalvinoChi meglio di Italo Calvino sapeva cosa significasse discendere (o risalire) per li rami, ovvero riconoscere un’ascendenza, lui artefice di un barone rampante? Chi meglio di Tullio Pericoli, lui ... repubblica.it

Si inaugura il 28 gennaio in via della Lupa 10 Roma, 17-19.30 La mostra rimane aperta dal lunedì al venerdì con orario 16-19 Opening January 28, via della Lupa 10, 5-7.30 p.m. The exhibition will then be open Monday-Friday from 4 to 7 p.m. #tulliopericoli # - facebook.com facebook

