Tullio e Siglinda sposi a 100 e 85 anni prima che lui muoia | Un amore senza tempo

Tullio e Siglinda, coppia di Lecco, hanno celebrato il loro matrimonio a 100 e 85 anni, rispettivamente, pochi giorni prima della scomparsa di lui. La loro storia dimostra che l’amore può superare ogni limite di età e tempo, restando forte fino alla fine. Un esempio di affetto duraturo che testimonia come le emozioni autentiche non si invecchiano, ma si consolidano nel tempo.

Lecco, 21 gennaio 2026 – L' amore non ha età e nemmeno tempo. Cento anni Tullio e 85 Siglinda, si sono sposati pochi giorni prima che lui morisse. Erano già uniti civilmente, ma prima di andarsene, Tullio ha voluto unirsi in matrimonio con la sua Siglinda anche davanti a Dio. Il matrimonio. Il matrimonio è stato celebrato sabato, all' hospice Resegone dell’ospedale a Lecco, dove Tullio era ricoverato. Una cerimonia semplice: l'altare allestito su un tavolino, il crocifisso di San Damiano con Gesù ferito sulla croce ma che sconfigge la morte, un cero bianco, un bouquet di fori dai colori vivaci e insieme delicati, le fedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

