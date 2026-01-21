Riapre la possibilità di un trasferimento per Kostas Tsimikas, con il Nottingham Forest interessato a rinforzare la propria linea laterale sinistra. Dopo aver interrotto il prestito di Oleksandr Zinchenko dall’Arsenal, il club britannico valuta il ritorno del terzino greco, considerando un possibile acquisto o nuovo prestito per rafforzare la rosa in vista della stagione.

Si riapre lo scenario legato al futuro di Kostas Tsimikas. Il Nottingham Forest ha rimesso il terzino greco nel mirino per rinforzare la corsia sinistra, dopo la scelta di interrompere il prestito di Oleksandr Zinchenko dall’ Arsenal. Il Forest aveva già sondato il terreno nei mesi scorsi, prima dell’approdo di Tsimikas alla AS Roma, e ora valuta un nuovo affondo. In giallorosso lo spazio è stato limitato: quattro sole presenze da titolare in Serie A, un dato che riaccende le riflessioni sul suo futuro immediato. La Roma non chiude alla possibilità di interrompere anticipatamente il prestito, ma solo a una condizione chiara: individuare prima un sostituto da consegnare a Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tsimikas verso l’addio: il Nottingham Forest ci riprova

