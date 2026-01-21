TS – interrotto il prestito torna all’Aston Villa Il comunicato

TS ha interrotto il prestito e torna all’Aston Villa. La società ha diffuso un comunicato ufficiale confermando questa decisione e aggiornando sulla situazione contrattuale del giocatore. La notizia ha suscitato diverse reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che seguono con attenzione gli sviluppi futuri. Restano da capire le motivazioni e le implicazioni di questa scelta per il percorso professionale di TS e per le squadre coinvolte.

2026-01-21 12:29:00 Fioccai e discussioni a causa dell'ultima news di TS: "Preparate i popcorn", aveva detto all'arrivo a Roma. Purtroppo però l'esperienza di Leon Bailey in giallorosso è terminata dopo appena 6 mesi. L'esperienza dell'esterno giamaicano nella Capitale era iniziata nel peggiore dei modi, con un infortunio al primo allenamento. Il classe 1997 ha quindi saltato buona parte della preparazione estiva, ha avuto a che fare con altri problemi fisici e ha trovato pochissimo spazio. Da qui la decisione da parte della Roma di acquistare due nuovi attaccanti, Malen e Ronio Vaz, e interrompere il prestito di Bailey.

