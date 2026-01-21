Trump | Europa non va in direzione giusta

Il presidente americano Donald Trump ha partecipato al Forum di Davos, commentando che l’Europa non sta andando nella direzione giusta. Dopo un ritardo di tre ore dovuto a un problema tecnico, Trump ha sottolineato di essere lieto di incontrare amici e avversari nel corso dell’evento. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle discussioni internazionali sulle sfide e le tensioni che coinvolgono l’Europa e gli Stati Uniti.

15.05 "Lieto di tornare nella bella Davos per incontrare tanti amici e qualche nemico".Così il presidente Usa al Forum con 3 ore di ritardo per il cambio di aereo per un guasto."Amo l'Europa, ma non sta andando nella giusta direzione. lcune parti sono irriconoscibili". "Migrazioni di massa incontrollate". "Gli Usa sono il motore economico del Pianeta.Vanno verso una crescita mai vista prima.Saremmo morti se avessero continuato a govenare di democratici. Sotto Bide,si viveva nelle piaghe".Miracolo economico dopo solo un mio anno.

Davos, Trump attacca l'Europa: «Non va nella direzione giusta, è irriconoscibile». Tensioni alla cena di gala, Lagarde se ne vaDurante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata.

Trump choc: "Ora abbasso i dazi ma l'Europa non va nella direzione giusta"Donald Trump ha annunciato un abbassamento delle tasse, ma allo stesso tempo prevede un aumento dei dazi sulle nazioni estere, ritenendo che l'Europa non stia seguendo la direzione corretta.

