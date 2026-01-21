Trump | Vogliamo acquisire la Groenlandia ma non la prenderemo con la forza

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di avviare negoziati per discutere l'acquisizione della Groenlandia, sottolineando che l'operazione non avverrà con la forza. La proposta mira a esplorare possibilità di accordo diplomatico, considerando le implicazioni strategiche e commerciali dell'area. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nelle relazioni internazionali e nelle politiche territoriali degli Stati Uniti verso la regione.

Gli Stati Uniti stanno cercando di avviare “negoziati immediati” per discutere l'acquisizione della Groenlandia. Lo ha confermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al World Economic Forum in corso a Davos, in Svizzera. La Danimarca ha però affermato che l'isola semi-autonoma non è in vendita. Il Capo della Casa Bianca ha affermato che non userà comunque la forza per raggiungere l'obiettivo. Soffermandosi poi sulla Nato: "Diamo così tanto e riceviamo così poco in cambio". Trump sottolineato che gli Stati Uniti ricevono solo "morti, disordini e ingenti somme di dedenarda dare a persone che non apprezzano ciò che facciamo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

