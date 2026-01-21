Trump verso Davos | rappresento l' America

Donald Trump ha annunciato su Truth Social la sua partecipazione a Davos, sottolineando che l'America sarà adeguatamente rappresentata dalla sua presenza. La sua presenza al forum internazionale evidenzia l'importanza della rappresentanza statunitense negli eventi globali e il ruolo che intende mantenere nel dialogo internazionale. Questa scelta si inserisce nel contesto di un impegno continuo da parte di Trump nel promuovere gli interessi degli Stati Uniti a livello globale.

3.48 Trump annuncia su Truth Social la sua presenza a Davos. "L'America sarà ben rappresentata da me a Davos. Dio vi benedica tutti", scrive il presidente prima di partire per il World Economic Forum."Sarà un viaggio interessante. Non ho idea di cosa succederà",ha aggiunto.Turmp guida la de legazione Usa più numerosa di sempre, con focus su America First, dazi e commercio globale. La sua visita giunge in un contesto di tensioni con Ue e Nato su contributi,tariffe e sulla questione della Groenlandia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Groenlandia, Trump verso Davos minaccia l’EuropaLa recente dichiarazione di Trump sulla Groenlandia ha riacceso i timori di tensioni commerciali a livello globale.

Dazi Usa, l’auto europea risponde Trump: esportazioni libere verso il Sud AmericaIl nuovo accordo tra Ue e Mercosur elimina le tariffe di importazione per auto europee in Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay.

