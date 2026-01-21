Trump verso Davos | Sulla Groenlandia possibile raggiungere un accordo

Al World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha annunciato la possibilità di raggiungere un accordo sulla Groenlandia. Dopo un cambio di aereo causato da un problema elettrico, Trump si è comunque recato in Svizzera per intervenire all’evento. La sua presenza e le dichiarazioni sul tema mostrano l’interesse degli Stati Uniti verso questioni strategiche e geopolitiche legate all’area.

Al World Economic Forum di Davos è il giorno del discorso del presidente americano Donald Trump, che si è messo in viaggio verso la Svizzera dopo un cambio di aereo dovuto a un problema elettrico. Sarà molta l’attenzione sulle sue parole in tema di Groenlandia, dopo che le mire degli Stati Uniti sull’isola si sono intensificate nelle ultime settimane suscitando la dura reazione dei leader europei e provocando il timore di una nuova guerra commerciale. Sul territorio, ha detto Trump, “ è possibile raggiungere un accordo “, forse proprio a Davos. Ecco tutte le notizie di oggi 21 gennaio in diretta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump verso Davos: “Sulla Groenlandia possibile raggiungere un accordo” Trump: intoppo in volo sull’Air Force One e braccio di ferro sulla Groenlandia verso Davos (oggi giorno cruciale)Nella notte del 20 gennaio 2026, l’Air Force One con a bordo Donald Trump ha dovuto abortire il volo circa un’ora dopo il decollo. Groenlandia, Trump verso Davos minaccia l’EuropaLa recente dichiarazione di Trump sulla Groenlandia ha riacceso i timori di tensioni commerciali a livello globale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Yesterday Was A Warning.. Today The Real Bitcoin Move Starts! Argomenti discussi: Forum di Davos, Macron: Ue usi strumenti anti-coercizione. Basta idee folli e colonialismo - Ft: rinviato l'annuncio a Davos sul piano di ricostruzione dell'Ucraina; Davos, Macron a Trump: 'No a dazi contro sovranità territoriale'; Trump a Davos, i grandi della finanza (a partire da Larry Fink) cercano una mediazione sulla Groenlandia; Davos, Macron: Il mondo va verso la legge del più forte, ironia su Trump. L’Air Force One diretto a Davos torna indietro per un guasto elettrico. Trump: «Probabile soluzione con Ue sulla Groenlandia»Il presidente Usa si è già imbarcato su un altro volo per raggiungere la Svizzera, dove non ha «idea di cosa succederà». Al Forum economico mondiale prevede che «probabilmente riusciremo a trovare una ... editorialedomani.it Trump, guasto all'Air Force One diretto a Davos: l'aereo torna indietro. Donald: «Groenlandia? Probabile soluzione con l'Europa»L'Air Force One con a bordo Donald Trump partito per Davos inverte rotta sull'Atlantico e torna in dietro per un piccolo problema elettrico. Lo riportano i media americani, ... msn.com Guasto all'Air Force one, Trump vola verso Davos ma è costretto a riatterrare in Usa x.com A Revolution Stefano Feltri analizza la nuova ondata di aggressività verso l'Europa di Trump, tra dazi solo annunciati, affronti alla Nato, la questione Groenlandia e negoziati sempre aperti. Qui tinyurl.com/2dmuupdr - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.