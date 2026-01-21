Trump vedrà oggi Zelensky Ma ha già scaricato l’Ucraina

Oggi Trump incontrerà Zelensky, ma l’attenzione si concentra su altre questioni internazionali. Con la crisi diplomatica tra Stati Uniti e Unione Europea sulla Groenlandia e le tensioni con l’Iran, il conflitto in Ucraina sembra aver perso centralità nelle discussioni di Davos. La situazione internazionale appare complessa, con dinamiche che influenzano le priorità dei leader mondiali e le strategie diplomatiche.

Con l’aggravarsi della crisi diplomatica tra Usa e Ue per il controllo della Groenlandia e le tensioni con l’Iran che, seppur affievolite, restano, c’era da aspettarselo: il tema del conflitto in Ucraina, inizialmente previsto come centrale nel vertice di Davos, sarebbe scivolato sullo sfondo. Eppure le premesse erano ben altre, con i leader che avrebbero dovuto discutere della difesa dell’ex repubblica sovietica, dei fondi internazionali per la ricostruzione e delle garanzie di sicurezza in caso di pace con la Russia. Tutte aspettative che, però, sembrano destinate a non concretizzarsi. La prima avvisaglia di questo ennesimo flop diplomatico è arrivata dalle colonne del Financial Times che, a poche ore dall’arrivo di Donald Trump a Davos, ha pubblicato un articolo citando sei funzionari impegnati nel dossier ucraino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

