Un anno dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, si analizzano i principali eventi e le sfide affrontate. Tra tensioni interne, questioni di politica estera e il continuo richiamo al motto

Il 20 gennaio di un anno fa, Donald Trump tornava alla Casa Bianca con promesse solenni di prosperità e sicurezza. Oggi, quel momento appare come il promemoria di una frattura crescente. Secondo un sondaggio CnnSsrs di gennaio 2026, il 58% degli americani definisce «fallimentare» questo primo anno. La sfiducia è diventata un giudizio umano, come sintetizzato da un elettore dell'Oklahoma ai microfoni dei rilevatori: «Anche quando fa cose buone, appare egoista e disinteressato al bene comune». Questa frase fotografa un Paese che non si sente rappresentato, ma osservato da un leader concentrato sulle proprie ossessioni. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Trump, un anno di governo tra guerre, strappi interni e "America First". Gli elettori: «Egoista e disinteressato al bene comune»

Gli strappi di Trump sulla Groenlandia affondano le borse europeeLe borse europee registrano un calo significativo in seguito alle dichiarazioni di Donald Trump, che ha annunciato l’introduzione di dazi del 10% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti a partire dal 1° febbraio.

Trump, discorso alla nazione. L'attacco a Biden: «Ereditato un disastro, ma l'America è tornata. Ho risolto 8 guerre»Donald Trump si rivolge alla nazione dalla Diplomatic Room, difendendo le sue politiche e rilanciando il suo operato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Un anno di Trump: 7 grafici sulla presidenza che ha sconvolto il mondo; L'America di Trump, un anno dopo; Un anno di Trump ha cambiato l'idea che avevamo degli Stati Uniti; Trump, un anno dall'insediamento del presidente Usa: il bilancio dalle guerre ai dazi.

Trump: In un anno abbiamo fatto più di chiunque altro e mostra le foto segnaletiche degli arrestati dall'IceParla poi del Venezuela che a suo parere sta lavorando bene con noi bene. Le aziende energetiche americane sono pronte a effettuare investimenti massicci nel paese, che ha più petrolio dell'Arabia ... tg.la7.it

Uragano Trump, un anno di presidenza Usa in immagini: i momenti storici del secondo mandatoLa tabella dei dazi e il Nobel per la Pace di Machado, gli incontri con Xi, Zelensky e Putin fra le istantanee della seconda presidenza Trump ... tg.la7.it

Un anno dopo il debutto della seconda presidenza Trump, i rapporti tra Usa ed Europa sono tesi tra promesse tradite e nuove sfide - facebook.com facebook

Nel giorno in cui la Presidenza di Donald Trump compie un anno il Tyciin non si smentisce: con le sue dichiarazioni e i post sui social crea scompiglio nel panorama internazionale. Il suo chiodo fisso ora la Groenlandia, ma non solo x.com