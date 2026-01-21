Trump si comporta come un bimbo capriccioso | mi aspetto che l’Europa cessi di negoziare con questo folle

L’atteggiamento di Donald Trump, spesso considerato immaturo e impulsivo, ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale. In un contesto di negoziati e diplomazia, la calma e la serietà sono fondamentali. È importante che l’Europa mantenga una posizione equilibrata e responsabile, evitando di lasciarsi influenzare da comportamenti poco prevedibili. La cooperazione internazionale richiede stabilità e rispetto reciproco, elementi che devono guidare le scelte di ogni parte coinvolta.

di Michele Sanfilippo "Non avete voluto darmi il Nobel per la Pace e quindi ora la pace non è più la mia priorità ". Ma cos'è? Un bambino di 5 anni? Ci sarebbe da ridere se non si trattasse del leader di uno dei paesi che dispone di poteri tali da porre fine al futuro dell'umanità e non solo. Le responsabilità dei leader del partito democratico rispetto alla rielezione (perché per la seconda volta gli statunitensi lo hanno preferito al candidato democratico) sono enormi. Aver scelto di appoggiare il grande capitale, senza se e senza ma, ha fatto sì che le misere condizioni di vita determinate dalla mancanza di redistribuzione della ricchezza abbiano spinto la maggioranza degli elettori a scegliere il cambiamento (per quanto folle potesse apparire).

