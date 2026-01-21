Trump sfida l' Europa | La Groenlandia? Una piccola richiesta Vi abbiamo salvato durante la guerra

Donald Trump ha recentemente sottolineato l'importanza strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti, evidenziando come il territorio possa svolgere un ruolo chiave in eventuali scenari di conflitto nucleare. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione sulla rilevanza geopolitica dell'isola, ricordando anche il passato storico di cooperazione tra Stati Uniti ed Europa. In questo contesto, le considerazioni sul futuro della Groenlandia evidenziano le dinamiche di potere e alleanze internazionali.

La Groenlandia, secondo il presidente Donald Trump, "serve agli Stati Uniti" perché se mai dovesse scoppiare una guerra nucleare, "quei missili voleranno proprio sopra il centro di quel pezzo di ghiaccio". E afferma di averne bisogno per costruire "la più grande Cupola d'Oro mai costruita, il Golden Dome". Un sistema di difesa simile all'Iron Dome di Israele ma molto più grande. È un attacco diretto all'Europa il discorso di Trump al World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Prima di tutto perché la Groenlandia appartiene al Regno di Danimarca seppure gode di una certa autonomia e poi perché Copenhagen fa parte della Nato, alleanza promossa dagli Stati Uniti e fondata a Washington nel 1949. 🔗 Leggi su Iltempo.it

