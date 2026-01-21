Trump Se l’Europa dirà no sulla Groenlandia ce ne ricorderemo

Durante il vertice di Davos, Donald Trump ha affermato che, in caso di rifiuto da parte dell’Europa riguardo alla Groenlandia, gli Stati Uniti ricorderanno questa decisione. Il leader statunitense ha sottolineato che il loro interesse si concentra su un’area di grande rilevanza strategica, evidenziando l’importanza di un possibile accordo o di una posizione condivisa sulla questione.

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Tutto quello che gli Stati Uniti stanno chiedendo è questo grosso pezzo di ghiaccio chiamato Groenlandia. Se gli europei diranno sì, lo apprezzeremo molto. Se gli europei diranno no, ce lo ricorderemo”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervenendo al World Economic Forum di Davos. “Solo gli Stati Uniti possono proteggere questo grande pezzo di ghiaccio, svilupparlo e migliorarlo. Sarà un bene per l’Europa e così anche per noi. Per questo motivo sto cercando di avviare negoziati immediati per discutere nuovamente l’acquisizione della Groenlandia”, ha insistito il capo della Casa Bianca.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente americano Donald Trump ha rivolto alla regione europea alcune dichiarazioni dure, in particolare riguardo alla Groenlandia.

Recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno sollevato attenzione, con proposte di negoziati per l'acquisto dell'isola e commenti critici sull'Europa.

Trump: “Faremo qualcosa sulla Groenlandia con le buone o con le cattive”

