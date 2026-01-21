Trump row over Greenland derails Ukraine postwar deal FT reports

Recentemente, le tensioni tra Stati Uniti ed Europa sono emerse a causa delle proposte di Donald Trump riguardo a Greenland e a una possibile “Board of Peace”. Questi sviluppi hanno influenzato i negoziati e le iniziative postbelliche in Ucraina, evidenziando come le divergenze diplomatiche possano avere ripercussioni sugli accordi internazionali. La situazione sottolinea l’importanza di un dialogo costruttivo tra le potenze coinvolte per garantire stabilità e cooperazione globale.

Jan 21 (Reuters) - European opposition to U.S. President Donald Trump's bid to acquire Greenland and his proposed "Board of Peace" initiative has disrupted plans for an economic support package for postwar Ukraine, the Financial Times reported on Wednesday. A planned announcement of an $800 billion prosperity plan to be agreed between Ukraine, Europe and the U.S. at the World Economic Forum in Davos this week has been delayed, the FT reported, citing six officials.

