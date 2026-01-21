Trump ribadisce | la Groenlandia è necessaria ma non userò la forza

Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha confermato l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, definendola un elemento strategico per la sicurezza nazionale. Il presidente ha sottolineato che l’eventuale acquisizione avverrà senza ricorso alla forza, chiarendo così la volontà di procedere con metodi pacifici. Questo gesto evidenzia l’importanza geopolitica dell’isola nel contesto internazionale e nella politica degli Stati Uniti.

Roma, 21 gen. (askanews) – “Un grande pezzo di ghiaccio necessario per la sicurezza nazionale” americana nonché dell’Occidente in generale: nel suo lungo discorso a Davos Donald Trump ha ribadito l’intenzione di giungere all’annessione della Groenlandia – ma “senza usare la forza, questa è l’unica notizia che vi do”, ha precisato. In mancanza di un peraltro assai problematico atto bellico intra-Nato, le pretese statunitensi – che per essere onesti sono di vecchissima data – devono posare su altre basi e Trump le ha esaminate tutte, dalla storia più o meno recente ai rapporti con la Nato, fino all’incapacità dei piccoli Paesi di garantire la propria sicurezza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Groenlandia, Trump a Davos: "Non voglio usare la forza e non userò la forza"Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha dichiarato di voler avviare negoziati riguardo all’acquisto della Groenlandia, sottolineando che non intende usare la forza.

Trump ribadisce: "Agli Usa serve la Groenlandia per motivi di difesa"Donald Trump ha ribadito l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, sottolineando la sua importanza strategica per motivi di difesa.

