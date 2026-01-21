Trump nuova stoccata a Macron | Con gli occhiali da sole cerca di fare il duro

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump su Emmanuel Macron riflettono un rapporto teso tra i due leader, caratterizzato da divergenze su questioni internazionali come Ucraina, Groenlandia, NATO e dazi commerciali. La polemica, che si aggiunge a un quadro già complesso, evidenzia le tensioni in atto tra gli Stati Uniti e la Francia, e il clima di confronto che permea le relazioni tra le principali potenze mondiali.

(Adnkronos) – Un rapporto conflittuale e complicato, dai toni aspri agli occhi del mondo. Prima sull'Ucraina e ora su Groenlandia, Nato e dazi. Un nuovo capitolo dello scontro tra Donald Trump ed Emmanuel Macron va in scena da quando il presidente americano ha annunciato un aumento delle tariffe come 'rappresaglia' nei confronti di quei Paesi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Macron con gli occhiali da sole scuri all'Eliseo: Li dovrò portare per un po'Il presidente francese Emmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole scuri all’interno dell’Eliseo, suscitando curiosità.

Emmanuel Macron con gli occhiali da sole alla riunione, cosa ha avuto: «Dovrete sopportarmi così» – Il videoEmmanuel Macron è stato visto indossare occhiali da sole blu durante una riunione all’Eliseo dedicata al futuro della Nuova Caledonia.

