Trump | negoziati per avere Groenlandia

Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha sottolineato l'importanza strategica della Groenlandia, affermando che solo gli Stati Uniti possono garantire la sicurezza mondiale attraverso il controllo di questa regione. La proposta ha suscitato attenzione e discussioni sul ruolo degli USA nella geopolitica artica e sulle implicazioni di eventuali negoziati.

15.33 "Solo gli Usa possono garantire la sicurezza mondiale" con il controllo della Groenlandia,ha detto Trump a Davos. "Non vogliamo combattere,ma la vogliamo salvare.Rispetto il popolo danese,ma solo noi possiamo metterla al sicuro. "Gli Usa hanno salvato la Groenlandia e l'hanno restituita alla Danimarca dopo la II Guerra Mondiale.Ora Copenaghen è ingrata"."E'nel mezzo di tre giganti: Usa,,Russia e Cina.Non aveva il medesimo valore di sicurezza nazionale e internazionale".E ha chiesto "negoziati immediati per l'acquisizione".

Groenlandia, negoziati oltre le provocazioni. La finestra transatlantica di TrumpLa recente notte europea ha visto un intenso scambio tra Donald Trump e altri leader, con focus sulla Groenlandia.

Davos, Trump sulla Groenlandia: «Negoziati immediati per comprarla, solo noi possiamo difenderla. L'Europa? Irriconoscibile» Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha suscitato attenzione con dichiarazioni sulla Groenlandia e sull’Europa, evidenziando l’intenzione di avviare negoziati per acquistare la regione e sottolineando la necessità di difenderla.

Perché Trump vuole annettere la Groenlandia

Trump: Vogliamo acquisire la Groenlandia ma non la prenderemo con la forzaGli Stati Uniti stanno cercando di avviare negoziati immediati per discutere l'acquisizione della Groenlandia.

Guerra Ucraina, negoziati USA-Russia a Davos/ Zelensky attende firma Trump sulla pace e attacca sindaco KievTavolo di negoziati sull'Ucraina tra le delegazioni a Davos: Kiev, Russia e USA tornano a parlarsi. Le bordate di Zelensky a Klitschko e il caos-gelo

A Revolution Stefano Feltri analizza la nuova ondata di aggressività verso l'Europa di Trump, tra dazi solo annunciati, affronti alla Nato, la questione Groenlandia e negoziati sempre aperti.

Iran più di 600 morti identificati "Pronti ai negoziati o alla guerra" Trump sarebbe favorevole a un'azione militare e (tanto per riscaldare il clima) annuncia dazi "secondari" a chi fa affari con Teheran