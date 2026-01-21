Durante un evento a Davos, il governatore della California Gavin Newsom ha paragonato il presidente americano Donald Trump a un Tirannosauro, evidenziando la sua presenza dominante e predatoria nel contesto politico. Questa comparazione sottolinea la percezione di un leader che monopolizza e influenza fortemente gli spazi di potere. Un’analisi che invita a riflettere sul ruolo di Trump nel panorama internazionale e sulla sua capacità di esercitare una leadership tanto imponente quanto controversa.

Su una cosa ha ragione da vendere il governatore democratico della California, Gavin Newsom, da tempo in rotta di collisione con l’inquilino della Casa Bianca, quando paragona come ha fatto ieri mattina a Davos, il presidente americano a un Tirannosauro, il più iconico tra i dinosauri e rinomato per la sua ferocia e potenza predatoria. "Trump è un T-Rex – ha detto Newsom rivolgendosi ai leader europei - quindi o scegli di accoppiarti con lui oppure lui ti divora”. La metafora del politico californiano, che prova a spuntare la nomination democratica per le presidenziali del 2028, ha sintetizzato molto bene la capacità di Donald Trump di cannibalizzare come nessun altro in questo momento l’agenda del dibattito pubblico e di sballottarla dal Venezuela alla Groenlandia a proprio piacimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump monopolizza e cannibalizza Davos

Trump verso Davos:rappresento l'AmericaDonald Trump ha annunciato su Truth Social la sua partecipazione a Davos, sottolineando che l'America sarà adeguatamente rappresentata dalla sua presenza.

Il discorso di Trump a DavosIl presidente statunitense Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Trump monopolizza e cannibalizza DavosSono stati sufficienti pochi minuti per far impazzire quasi istantaneamente l’ago delle polarizzazioni sui social ... ilgiornale.it

Il Forum di Davos monopolizzato da Trump. Arriva l’inviato speciale di Putin. Zelensky annulla la partecipazione. Nessuno sentirà la mancanza del tossico burattino, prescelto, finanziato armato dai guerrafondai USA NATO e dall’Europa corrotta x.com

Le pretese di Trump sulla Groenlandia hanno un sapore surreale. Sembra di vivere in un racconto distopico. Grillo una volta disse l'unica frase che condivido al 100%, e che suonava pressappoco così: il potere del consumatore vale più di quello dell'elettore. I - facebook.com facebook