Trump guasto all' Air Force One diretto a Davos | l' aereo torna indietro Donald | Groenlandia? Probabile soluzione con l' Europa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è ripartito da Washington verso il Forum di Davos, dopo un guasto elettrico sull'Air Force One che ha costretto l'aereo a tornare indietro. Trump ha poi commentato la situazione, ipotizzando la Groenlandia come possibile soluzione con l’Europa. L’incidente ha suscitato attenzione, ma non ha compromesso la partecipazione dell’amministrazione americana all’importante evento economico internazionale.

l presidente degli Stati Uniti Donald Trump è ripartito da Washington verso il Forum economico mondiale di Davos, dopo che un problema elettrico aveva costretto il suo aereo presidenziale a rientrare alla base di Andrews. Trump e il suo entourage hanno cambiato velivolo e sono decollati di nuovo poco dopo la mezzanotte, le 6 di mattina italiane, con circa due ore e mezza di ritardo sulla tabella di marcia, con possibili ripercussioni sul programma di Trump per la giornata in Svizzera. L'Air Force One era diretto in Svizzera quando ha invertito la rotta «per un eccesso di prudenza», dopo che l'equipaggio aveva individuato un'anomalia elettrica poco dopo il decollo. Guasto all'Air Force one, decolla verso Davos ma deve riatterrare in Usa. Trump: «Groenlandia? Probabile soluzione con l'Europa» Un guasto elettrico ha costretto l'Air Force One a interrompere il viaggio verso Davos, con Trump che ha annunciato il possibile utilizzo della Groenlandia come soluzione con l'Europa. Guasto all'Air Force One di Donald Trump diretto a Davos: l'aereo torna in Usa, il Presidente è già in ritardo L'Air Force One di Donald Trump ha riscontrato un problema tecnico, costringendo il velivolo a tornare negli Stati Uniti. L'Air Force One costretto a rientrare, un guasto elettrico interrompe il viaggio di Trump verso Davos; Air Force One con Trump diretto a Davos rientra per problema tecnico; Trump a Davos, sul tavolo la Groenlandia e le tensioni con l'Ue; Guasto all'Air Force 1, Trump costretto a tornare indietro. Poi cambia aereo e riparte per Davos. Guasto all'Air Force One, Trump a Davos con 3 ore di ritardo L'Air Force One con a bordo il presidente Usa Donald Trump diretto a Davos, in Svizzera, circa un'ora dopo la partenza è tornato alla ... Guasto all'Air Force One, Trump cambia aereo per andare a Davos. Il tycoon sulla Groenlandia: riusciremo a trovare una soluzione con l'Ue L'Air Force One con a bordo il presidente Trump diretto a Davos è tornato indietro dopo un'ora di volo a causa di un piccolo problema elettrico. Guasto all'Air Force One con Trump a bordo Costretto a invertire rotta, presidente spostato su un altro aereo Guasto all' #AirForceOne in volo verso Davos, #Trump cambia aereo e riparte La #CasaBianca ha attribuito l'evento a un "piccolo problema elettrico" e ha affermato che il rientro è avvenuto "per estrema precauzione": il Presidente USA è ripartito con un altro a

