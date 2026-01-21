Trump e lo spoiler su Putin | Entra nel Board per la pace

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato che Vladimir Putin avrebbe accettato l’invito a entrare nel Board per la pace per Gaza. Il presidente russo ha ringraziato l’omologo americano e ha comunicato di aver disposto il valutazione dell’ingresso di Mosca nell’organismo, creato per favorire il dialogo e la stabilità nella regione. Questa dinamica rappresenta un possibile passo verso una maggiore cooperazione internazionale sui temi del conflitto.

Trapianti, papà dona 2 organi alla figlia. L'ansia e poi la gioia: "Posso tenerla in braccio?" Trapianti, papà dona 2 organi alla figlia. L'ansia e poi la gioia: "Posso tenerla in braccio?" Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Valtellina entra nel vivo tra fiaccola, gare a Bormio e Livigno ed eventi in tutta la valle

Israele torna a bombardare Gaza: “5 morti e 3 feriti”. Netanyahu entra nel “Board” della pace di TrumpNelle recenti escalation tra Israele e Gaza, si registrano nuove vittime tra i palestinesi, con almeno cinque morti e tre feriti.

Il piano di pace su Gaza entra nella seconda fase, Trump: "Formato il Board of Peace, a breve i nomi"Il piano di pace su Gaza entra nella sua seconda fase, con la creazione del Board of Peace, come annunciato da Donald Trump.

Guerra Ucraina, Putin: Piano di Trump può essere la base per la pace

