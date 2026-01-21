Trump e la gaffe a Davos Groenlandia diventa Islanda

Durante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha commesso una serie di errori nel riferirsi alla Groenlandia, confondendola più volte con l'Islanda. L'episodio ha attirato l'attenzione per la confusione tra le due nazioni, spesso oggetto di discussione a causa delle loro somiglianze geografiche. Questa gaffe ha suscitato commenti e analisi sul contesto e sulle implicazioni di un errore così evidente in un discorso di rilievo internazionale.

(Adnkronos) – Donald Trump parla a Davos e dedica ampia parte del suo discorso alla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti, però, si sbaglia e la Groenlandia diventa Islanda più volte. Trump, dopo aver ribadito che gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale, punta il dito contro la Nato che offrirebbe scarso sostegno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump: ok summit su Groenlandia a DavosIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver accettato di partecipare a un summit sulla Groenlandia, coinvolgendo le diverse parti interessate.

Le mire di Trump sulla Groenlandia riavvicinano l’Islanda all’Unione europeaLe recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a una possibile acquisizione americana della Groenlandia hanno riacceso l’attenzione sulla regione.

