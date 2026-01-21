Il “Pentagon Pizza Index”, meglio noto semplicemente come “Pizza Index”, è un indicatore popolare e non scientifico – eppure, piuttosto efficace – secondo il quale, quando presso il Pentagono si registra un considerevole aumento di ordini di pizza da asporto fuori dall’orario d’ufficio, anche a notte fonda, significa che gli Stati Uniti si preparano a qualche grande operazione militare, o a gestire una grossa crisi internazionale. Se tanto mi dà tanto, corollario a questa teoria è la tesi secondo la quale la guerra nucleare scoppierà quando al Pentagono, oltre alle pizze, ordineranno anche i fritti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump da Sorbillo. Il "Pentagon Pizza Index" che anticipa le operazioni militari americane

