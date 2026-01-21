Trump choc | Ora abbasso i dazi ma l' Europa non va nella direzione giusta

Donald Trump ha annunciato un abbassamento delle tasse, ma allo stesso tempo prevede un aumento dei dazi sulle nazioni estere, ritenendo che l'Europa non stia seguendo la direzione corretta. La mossa mira a compensare i danni percepiti, suscitando attenzione sulle future relazioni commerciali e sulle politiche economiche internazionali.

Donald Trump abbasserà le tasse e aumenterà i dazi sulle nazioni straniere per "pagare i danni che hanno causato". L'atteso discorso del presidente degli Stati Uniti al World Economic Forum è partito da questioni economiche. Citando le nuove regole di “deduzione al 100%” introdotte per sostenere gli investimenti aziendali, ha dichiarati che “sta avvenendo un miracolo” nell'economia statunitense, cosa che “nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe mai accaduta in nessun Paese”. Aggiungendo che il suo primo mandato alla guida degli Usa è stato il “mandato di maggior successo di sempre” dal punto di vista finanziario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Davos, Trump attacca l'Europa: «Non va nella direzione giusta, è irriconoscibile». Tensioni alla cena di gala, Lagarde se ne vaDurante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata.

Orsini (Confindustria): “La manovra va nella giusta direzione”Il vice presidente di Confindustria, Orsini, esprime un parere positivo sulla recente manovra economica, sottolineando come essa rappresenti un passo nella giusta direzione.

