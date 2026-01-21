Trump | Amo l' Europa ma non sta andando nella giusta direzione

Donald Trump ha espresso il suo punto di vista sull'attuale andamento dell'Europa, sottolineando un suo amore per il continente ma anche una preoccupazione riguardo alle scelte e alle direzioni prese. Le sue parole riflettono un giudizio critico e una volontà di stimolare riflessioni sul futuro politico e sociale dell’Europa. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di analisi più ampio sulle relazioni internazionali e le sfide europee.

“Io amo l ‘Europa e vorrei che tutto andasse per il meglio però no, non state andando nella direzione giusta”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. “Dopo decenni in cui a Washington si sono rispettate le grandi capitali d’Europa, adesso invece non riuscite a controllare le importazioni, l’ immigrazione “, ha aggiunto Trump, “qui parlate di green, di tecnologia e importate tante popolazioni”. Il leader di Washington ha poi sottolineato: “Abbiamo migliorato il tenore di vita dei cittadini americani come mai prima e anche voi potreste fare molto meglio seguendo quello che abbiamo fatto noi, perché alcune aree dell’Europa non sono più riconoscibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump choc: "Ora abbasso i dazi ma l'Europa non va nella direzione giusta"

Il monitoraggio di Trump: "L'Europa sta andando in una brutta direzione"

