Trump all’Iran | se mi colpiscono li cancello dalle mappe Ma sulla Groenlandia sta bluffando

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che, in caso di attacco da parte dell’Iran, avrebbe cancellato il paese dalle mappe geografiche. La sua affermazione è arrivata come risposta alle recenti minacce di un ufficiale iraniano. Trump ha inoltre commentato scherzosamente sulla Groenlandia, suggerendo che il suo commento sul Iran fosse un bluff. Queste dichiarazioni fanno parte delle tensioni tra i due paesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì che l’Iran sarebbe stato “cancellato” dalle mappe geografiche se Teheran avesse orchestrato il suo assassinio, in risposta alle minacce di un alto ufficiale iraniano. «Ho dato ordini molto chiari. Se succede qualcosa, lo cancelleranno dalla faccia della terra», ha dichiarato in un’intervista a News Nation, trasmessa martedì. In precedenza, il generale iraniano Abolfazl Shekarchi aveva minacciato di morte il leader statunitense se Washington avesse attaccato l’Ayatollah Ali Khamenei. Le minacce reciproche. «Trump sa che se mettono una mano sul nostro leader, non gliela taglieremo e basta, e queste non sono parole vuote», ha dichiarato l’ufficiale ai media statali.🔗 Leggi su Open.online

Trump abbassa i toni sull’Iran ma sulla Groenlandia tira dritto e ora minaccia pure il MessicoRecenti dichiarazioni di Donald Trump mostrano un atteggiamento più cauto nei confronti dell’Iran, mentre mantiene ferme le sue posizioni sulla Groenlandia, e ora rivolge l’attenzione al Messico, minacciando interventi militari contro i cartelli della droga per contrastare i flussi migratori.

Trump: «Macron è un amico, ma non resterà per molto. Io al G7? No. Sulla Groenlandia vedrete fino a che punto mi spingerò»Durante la conferenza stampa dei primi dodici mesi alla Casa Bianca, Donald Trump ha affrontato diversi temi, tra cui le relazioni con Macron e le prospettive per il G7.

