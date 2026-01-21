Trump a Davos | Sulla Groenlandia potrei usare una forza inarrestabile ma non lo farò

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha commentato la questione della Groenlandia, affermando di avere la capacità di intervenire ma di non volerlo fare. Nel suo intervento, ha anche rivendicato i successi economici della sua presidenza, criticato le politiche ambientali come ingannevoli e annunciato futuri investimenti negli Stati Uniti, con attenzione su energia e intelligenza artificiale.

Groenlandia, Macron attacca Trump e il suo "imperialismo": "L'UE ha delle armi, deve saperle usare"Durante il forum di Davos, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato l'importanza di un approccio rispettoso nelle relazioni internazionali, criticando le politiche di Trump e il suo presunto imperialismo. Groenlandia, Trump arriva a Davos: "Scoprirete cosa farò"A Davos, Donald Trump si presenta al World Economic Forum, lasciando intendere che annuncerà novità riguardo alla Groenlandia. Perché Trump vuole così tanto la Groenlandia e cosa potrebbe significare per l'Europa Argomenti discussi: Trump a Davos, i grandi della finanza (a partire da Larry Fink) cercano una mediazione sulla Groenlandia; Trump arriva a Davos pronto allo scontro con l'Ue. Focus su Groenlandia e dazi; Così l'America di Trump invade il World Economic Forum di Davos; Wef 2026: i tre rischi globali che minacciano tutti. Davos, Trump: «Sulla Groenlandia non userò la forza. Negoziati immediati per la sua acquisizione» . E sull'Europa: «Non va nella giusta direzione»La presidente della Commissione von der Leyen annuncia al Parlamento europeo 'massicci investimenti' dell'Europa in Groenlandia. L'Ue preferisce il dialogo con ... Davos, Trump atterrato a Zurigo dopo il guasto all'Air Force One: due ore di ritardo, salta il vertice con MerzLa presidente della Commissione von der Leyen annuncia al Parlamento europeo 'massicci investimenti' dell'Europa in Groenlandia. L'Ue preferisce il dialogo con ...

