Trump a Davos l’offerta finale per la Groenlandia | Se dite no ce ne ricorderemo

Durante il forum di Davos, Donald Trump ha espresso interesse per la Groenlandia, sottolineando che la sua offerta rappresenta un’opportunità da considerare attentamente. Le sue parole hanno evidenziato la volontà di negoziare, lasciando intendere che la decisione avrà conseguenze future. L’evento ha riacceso il dibattito sulla possibile acquisizione della regione, ponendo attenzione sulle implicazioni geopolitiche di tale proposta.

(Adnkronos) – “Vogliamo la Groenlandia. Avete una scelta: dite sì e saremo grati. Dite no e ce ne ricorderemo”. Firmato, Donald Trump. Davanti alla platea del World Economic Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti invia il suo ‘ultimatum’ e propone “negoziati immediati” per acquisire l’isola, territorio autonomo danese, ritenuta essenziale “per la sicurezza nazionale e internazionale”. “Probabilmente non otterremo nulla, a meno che non decida di usare una forza e una violenza eccessive: ma non lo farò, la mia non è una minaccia alla Nato”, dice il presidente americano nel discorso che dura quasi 75 minuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Donald Trump a Davos, bordate all'Europa: "Se dite no sulla Groenlandia, ce ne ricorderemo"

Trump: "Vogliamo Groenlandia, se dite no ce ne ricorderemo. Ma non useremo la forza"

