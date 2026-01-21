A Davos, Donald Trump ha attirato l’attenzione con dichiarazioni sulla Groenlandia, affermando di preferire un accordo pacifico anziché usare la forza. Nonostante alcune gaffe, il presidente degli Stati Uniti ha ribadito il suo interesse per l’isola, sottolineando la necessità di un intervento immediato. L’episodio si è inserito in un contesto globale di tensioni e trattative diplomatiche, evidenziando l’importanza di un dialogo diretto e rispettoso.

DAVOS (SVIZZERA) – Donald Trump dice che non vuole usare la forza per prendere la Groenlandia, ma chiede di trattare subito perchè a lui l’isola serve. Tutto questo lo ribadisce a Davos dove approda dopo non poche peripezie. Prima i problemi con l’aereo che l’hanno costretto a viaggiare sull’Air Force Two, poi la continua confusione tra Islanda e Groenlandia e le battute sugli occhiali di Macron. È, come sempre, Trump-show al Forum di Davos in Svizzera, tra risatine e qualche applauso. Un intervento che da programma doveva durare 45 minuti ed è diventato di oltre 90, tra i 72 minuti di discorso a braccio e i venti dell’intervista effettuata subito dopo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Trump a Davos con l’aereo rotto: fra una gaffe e l’altra ribadisce di volere la Groenlandia. “Con le buone, non con la forza”

