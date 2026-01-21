Trump a Davos | ‘A un anno dalla mia presidenza miracolo economico negli Usa’

Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha sottolineato come, a un anno dall’inizio della sua presidenza, l’economia degli Stati Uniti sia in fase di forte espansione. Trump ha definito questo periodo come un “miracolo economico”, evidenziando i risultati ottenuti nel primo anno di mandato e il miglioramento delle condizioni economiche nel paese.

Un anno dopo l'inizio della sua presidenza, Donald Trump ha esaltato lo stato dell'economia statunitense definendola "in forte espansione" durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos. Il presidente ha attribuito questo risultato alle politiche della sua amministrazione, sottolineando un'inflazione praticamente assente, confini sicuri e una crescita economica che, a suo dire, non trova eguali nella storia recente. Secondo Trump, l'inflazione sarebbe stata sconfitta, con il PIL del quarto trimestre in aumento del 5,4%, un dato che potrebbe superare di gran lunga le previsioni del Fondo Monetario Internazionale.

