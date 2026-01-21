La Guardia di Finanza di Padova ha smantellato una banda coinvolta in truffe porta a porta a Lucca, arrestando cinque persone e indagando su altri dieci. L’operazione ha portato al sequestro di 2,5 milioni di euro tra beni immobili e denaro, nel quadro di un’indagine su estorsioni e truffe rivolte principalmente a anziani.

Cinque arresti, dieci indagati e il sequestro di 2,5 milioni di euro tra beni immobili e denaro: è il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Padova nell’ambito di un’inchiesta su estorsioni e truffe ai danni di anziane. Oltre 1200 le vittime accertate in tutta Italia, 7 delle quali a Lucca e provincia. L’organizzazione radicata nel padovano ma attiva in tutta la penisola, era formata da italiani inseriti in una società attiva nel settore delle vendite "porta a porta", con sede nel veneziano. Le indagini sono iniziate concentrando l’attenzione su alcuni indagati padovani che facevano una vita agiata sopra le loro possibilità e ben al di sopra di quanto denunciavano al fisco oltre all’anomalia che le clienti delle loro società erano quasi tutte donne ultrasessantenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffe porta a porta. Sgominata la banda. A Lucca sette raggiri

Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittimeUna banda di falsi venditori porta a porta è stata smantellata dopo aver coinvolto circa 1.

Durazzano, incontro pubblico su truffe e raggiri porta a portaGiovedì 11 dicembre alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare di Durazzano, si terrà un incontro pubblico con i Carabinieri per sensibilizzare i cittadini sui rischi delle truffe e raggiri porta a porta, offrendo consigli utili per la prevenzione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittime; Estorsioni e truffe alle anziane col metodo della vendita porta a porta per fare la bella vita a Cortina: arresti e sequestri per 2,5 milioni; Truffe porta a porta agli anziani: 1200 vittime in tutta Italia (anche a Lecco); Hai firmato un contratto, ora devi comprare, la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euro.

Truffa delle vendite porta a porta: vittime anche nel MacerateseCinque arresti, dieci indagati e il sequestro di 2,5 milioni di euro tra beni immobili e denaro: è questo il... Cinque arresti, dieci indagati e il sequestro di 2,5 milioni di euro tra beni immobili e ... msn.com

Truffe agli anziani porta a porta: sono 1200 vittime, sottratti 2 milioni di euro, maxi operazione in tutta ItaliaUna rete organizzata di venditori porta a porta avrebbe messo in atto un sistema fraudolento su larga scala, colpendo soprattutto anziani e soggetti vulnerabili. agro24.it

Ravennawebtv. . Truffe agli anziani: sgominata una banda dedita alle vendite "porta a porta" Il venditore faceva credere alle vittime di essere obbligate a comprare alcuni articoli per la casa in base a contratti sottoscritti in passato. Le vendite si aggiravano fra i - facebook.com facebook

Estorsioni e truffe porta a porta a donne anziane: oltre 1.200 vittime in Italia, arresti... x.com