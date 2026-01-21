truffe alle anziane obbligate a comprare prodotti per la casa

Le truffe rivolte alle anziane spesso coinvolgono l’obbligo di acquistare prodotti per la casa a prezzi elevati, tra i 5.000 e i 7.000 euro. Considerando le difficili condizioni economiche di molte pensionate, queste operazioni vengono spesso concluse tramite finanziamenti presso società di credito, mettendo a rischio la stabilità finanziaria delle vittime e evidenziando la necessità di maggiore attenzione e tutela.

L’acquisto dei casalinghi, ad un prezzo compreso tra 5.000 e 7.000 euro, tenendo conto che molte anziane vivevano in difficili condizioni economiche e, in numerosi casi, solo con la pensione minima, doveva prevalentemente avvenire con un finanziamento presso società di credito. In alcuni casi, i venditori si sono ripresentati a distanza di alcuni mesi a casa delle vittime costringendole ad ordinare ulteriori articoli per la casa e rimodulare il finanziamento già attivato in precedenza che aumentava cosi nell’importo delle rate e nella durata. Eclatante il caso di una vittima del nord Italia che in soli tre anni ha ricevuto quattro visite dei venditori ed è stata obbligata ad acquistare prodotti, incluso un dispositivo per magnetoterapia, per 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Milano, 10 italiani denunciati per 1200 truffe a danno di anziani: si presentavano in casa e obbligavano a comprare prodotti fino a 7mila€

Truffe "porta a porta" alle donne anziane: l'operazione di Padova raggiunge il Salento

