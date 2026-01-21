Trovato a Milano il 14enne Diego Baroni

È stato ritrovato a Milano il 14enne Diego Baroni, di San Giovanni Lupatoto, scomparso il 12 gennaio. Le autorità hanno confermato che il ragazzo è in buone condizioni. La notizia mette fine alla ricerca iniziata dopo la sua scomparsa, offrendo rassicurazioni alla famiglia e alla comunità.

12.14 E' stato trovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. La mamma in un video: "Diego, torna a casa. Io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te, Diego, si risolve tutto, non credere a quello che ti raccontano. La tua vita è qua". Il ragazzo è stato portato in Procura a Milano. La madre Sara Agnolin lo raggiunge nel capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Trovato a Milano in buone condizioni Diego Baroni. Il 14enne era scomparso dal 12 gennaioDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio, è stato trovato a Milano in buone condizioni.

