Trovato a Milano il 14enne Diego Baroni

12.14 E' stato trovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. La mamma in un video: "Diego, torna a casa. Io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te, Diego, si risolve tutto, non credere a quello che ti raccontano. La tua vita è qua". Il ragazzo è stato portato in Procura a Milano. La madre Sara Agnolin lo raggiunge nel capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

