Troppo forte l' Arsenal o l' Inter poteva fare di più?

Dopo la partita tra Arsenal e Inter, Chivu ha evidenziato le differenze tra le due squadre, sottolineando come l'Arsenal abbia mostrato maggiore intensità, velocità tecnica e aggressività nell’occupare il campo. L’intervento mette in luce gli aspetti in cui i Gunners sono stati superiori, evidenziando le aree di miglioramento per l’Inter e offrendo uno sguardo obiettivo sull’andamento della partita.

A fine partita Chivu era pronto con la liste di cose in cui l’Arsenal è stato superiore all’Inter: «Sono stati più forti per intensità, per tecnica in velocità, per occupazione del campo, per idee nell’andare ad attaccare le linee con molta velocità, con intensità, nelle seconde palle anche . e poi hanno struttura, hanno fisicità, hanno qualità e anche i cambi giusti per metterti in difficoltà». Messa così, il risultato finale, 1-3 in casa, in una partita che l’Inter doveva vincere per motivi di classifica ma anche psicologici, sembra più che giusto. Inevitabile. Alla vigilia Chivu aveva detto di voler “sfatare un tabù”, ma forse aveva scelto la partita sbagliata, l’avversaria sbagliata. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Troppo forte l'Arsenal o l'Inter poteva fare di più? Leggi anche: Lucia Annibali: "Troppo spesso viene detto alla vittima che poteva fare di più" Inter, arriva l'Arsenal: non è imbattibile, ma resta la più forte d'EuropaL'Inter si prepara ad affrontare l'Arsenal, leader in Premier e in Champions League. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Le 5 verità di Inter-Arsenal 1-3: i Gunners sono la squadra più forte al mondo, Chivu perde un altro big match. Jover e Petar Sucic...; Arsenal troppo forte: l'Inter va ko 1-3 al Meazza; Troppo Arsenal per l’Inter, arriva la 3ª sconfitta consecutiva in Champions: ottavi più lontani; Inter-Arsenal, Chivu: Loro tra i più forti, ma sappiamo come affrontare queste partite. Champions, Arsenal troppo forte per l’Inter: incubo playoff vicinissimoL'Inter di Chivu affronta l'Arsenal di Arteta in Champions League. Segui la cronaca del match con Interlive.it ... interlive.it Champions League – Arsenal troppo forte: Inter ko 3-1Ancora una brutta sconfitta per l'Inter, che cade 3-1 in casa con l'Arsenal nella 7a giornata di Champions League ... ilnapolionline.com GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/aTzZlCq_ALM ARSENAL TROPPO FORTENIENTE DRAMMI COL PISA CONTA DI PIÙINTER-ARSENAL 1-3 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.