Nel 2025, il sistema ferroviario lombardo ha raggiunto nuovi traguardi, con un aumento delle corse e del traffico. Saronno si conferma come uno dei principali snodi della rete Trenord, contribuendo alla mobilità regionale. Questi dati riflettono l’importanza strategica del nodo ferroviario di Saronno nel contesto della crescita del trasporto pubblico in Lombardia.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. Addio a Valentino Garavani, il grande stilista morto a 93 anni. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Trenord, Saronno snodo chiave della Lombardia: nel 2025 ben 195mila corse e traffico in crescita

Trenord, in Lombardia 2.400 corse al giorno per Milano Cortina: cosa cambia per i Giochi OlimpiciCon l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, Trenord ha aggiornato il proprio servizio ferroviario in Lombardia.

Trenord: 780mila corse e 205 milioni di passeggeri nel 2025Nel 2025, Trenord ha registrato un incremento del 3% nelle corse rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 780mila operazioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

I numeri in crescita di Trenord: 780mila corse nel 2025. Milano-Saronno-Como la linea regionale più frequentata780mila corse, il 3% in più rispetto al 2024, per 205 milioni di passeggeri. La linea ferroviaria che da Milano ... espansionetv.it

I numeri di Trenord nel 2025: quella di Varese è la suburbana più frequentata, Saronno è la seconda città lombardaNel 2025 il servizio ferroviario in Lombardia ha visto una crescita sia in termini di corse che di passeggeri, con Varese e Saronno tra gli snodi principali ... varesenews.it

Trenord, nel 2025 aumentano corse e passeggeri: Varese e Saronno snodi fondamentali della rete. - facebook.com facebook