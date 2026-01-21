Treni numero di corse da capogiro per la stazione di Monza

La stazione di Monza si conferma un importante snodo ferroviario in Lombardia, seconda solo a Milano. Nel 2025, secondo dati Trenord, ha registrato circa 129.000 corse, collegando numerose linee e facilitando il movimento dei pendolari e dei viaggiatori. La vasta rete di treni che attraversa la stazione testimonia il ruolo strategico di Monza nel sistema ferroviario regionale, garantendo collegamenti frequenti e affidabili per tutta la provincia e oltre.

Il 2025 di Trenord: 780mila corse e 205 milioni di passeggeri
Nei feriali 790mila passeggeri al giorno. Prosegue il boom nei weekend: +3 per cento del numero di corse rispetto al 2024. Puntuale l'83,8 per cento dei treni, 590mila corse da/per la città di Milano

