tre giganti della poesia il ritorno di ppp pea pound e pasolini

Al Teatro del Giglio torna PPP, un evento dedicato a tre figure fondamentali della poesia e della letteratura del Novecento: Ezra Pound, Pier Paolo Pasolini ed Enrico Pea. Dopo il successo della prima edizione, questa serata propone un approfondimento sulle loro opere e relazioni, evidenziando il ruolo di irregolarità e amicizia che li unisce. Un’occasione per riscoprire le espressioni più significative della cultura contemporanea, attraverso un confronto sobrio e intenso.

Dopo il grande successo della prima edizione, al Teatro del Giglio torna PPP, Ezra Pound, Pier Paolo Pasolini e Enrico Pea, tre giganti della poesia e della letteratura del Novecento, accumulati dal fatto di essere degli irregolari e legati da conoscenza e amicizia. Il poeta americano è stato una sorta di trait d’union fra i tre: di Pea ha tradotto in inglese il Moscardino e intrattenuto una prolifica corrispondenza, mai interrotta nemmeno durante la lunga prigionia di quello è stato uno dei giganti della poesia perché vicino a Mussolini il cui rapporto non ha mai rinnegato, il poeta americano ebbe anche un rapporto con Pasolini a cui rilasciò una famosissima intervista alla Rai, con lo scrittore friulano che dopo aver inizialmente preso le distanze da Pound proprio perché fascista, ne riconobbe il genio e il valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

