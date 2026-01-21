Travalle si allarga il polmone verde Il Comune compra il parco | il piano

Il Comune di Calenzano annuncia l’acquisto di un’area del parco territoriale di Travalle, destinata alla creazione della ‘zona Epa’, una zona agricola di pregio attrezzato. Questa iniziativa mira a valorizzare e tutelare il patrimonio naturale locale, ampliando le aree verdi e promuovendo pratiche agricole sostenibili nel rispetto dell’ambiente. La decisione si inserisce nel piano di tutela e sviluppo del patrimonio naturale del territorio.

Il Comune di Calenzano acquista un'area del parco territoriale di Travalle per l'attuazione della cosiddetta ' zona Epa ' ovvero zona agricola di pregio attrezzato. La particella, privata, è già tutta contornata da area pubblica e l'acquisizione porterà dunque ad un ampliamento del frequentatissimo polmone verde. L'atto che dà il via libera alla stipula del contratto dal notaio arriva dopo la pronuncia del consiglio comunale che, nel febbraio scorso, aveva deliberato la volontà di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune l'area collocata all'interno del parco, il primo lotto del progetto definitivo, approvato addirittura nel 2006, della zona Epa, di alto valore paesaggistico, ambientale e produttivo, da realizzare a Travalle.

