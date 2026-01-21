Tratta di clandestini 5 alias e resistenza | denunciato 33enne straniero dopo aver creato scompiglio in un fast food

Durante un servizio di controllo del territorio tra Fidenza e Colorno, un uomo di 33 anni, con precedenti e cinque alias, è stato denunciato dopo aver causato disordini in un fast food. L’operazione ha portato all’arresto di una persona, a due denunce e a sette segnalazioni per uso di stupefacenti. L’intervento testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nella zona.

Fidenza-Colorno: servizio straordinario per il controllo del territorio. Un arresto, 2 denunce e 7 segnalazioni per uso di stupefacenti. La Compagnia di Fidenza ha attuato un'operazione straordinaria di controllo del territorio. L'attività, pianificata nell'ambito delle strategie di prevenzione e contrasto all'illegalità, ha visto l'impiego di un dispositivo articolato composto da personale in uniforme e in "borghese" delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia nonché del Nucleo Cinofili della Compagnia di Bologna.

Avellino, inseguimento in città: denunciato cittadino straniero per resistenza e possesso di stupefacentiNella serata del 1 gennaio, ad Avellino, un cittadino straniero è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità, a seguito di un inseguimento in città.

Lutto a Pompei, mamma 33enne muore dopo aver dato alla luce la sua bambinaA Pompei, si è verificato un grave lutto con la morte di una donna di 33 anni, avvenuta dopo aver dato alla luce la sua bambina.

Tratta di persone sulla rotta balcanica. Quattro arrestati e cinque denunciatiC’è stato chi, pur di lasciare la Turchia, ha fatto un viaggio stipato in una cisterna di gasolio vuoto. I viaggi secondo gli investigatori hanno movimentato un centinaio di persone. Il prezzo da ... ilgiorno.it

Sequestrata una tonnellata di botti illegali in due depositi clandestini nel Cosentino Si tratta di 41mila fuochi d’artificio, detenuti illecitamente nel comune di Corigliano-Rossano. Qualche giorno fa una scoperta simile facebook

#Cinema | "Baran" di #MajidMajidi Stasera #14gennaio in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Il giovane Lateef lavora in un cantiere edile a #Teheran insieme ad alcuni turchi e a un gruppo di operai clandestini. Quando gli vengono as x.com