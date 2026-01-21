Tratta di clandestini 5 alias e resistenza | denunciato 33enne straniero dopo aver creato scompiglio in un fast food

Durante un servizio di controllo del territorio tra Fidenza e Colorno, un uomo di 33 anni, con precedenti e cinque alias, è stato denunciato dopo aver causato disordini in un fast food. L’operazione ha portato all’arresto di una persona, a due denunce e a sette segnalazioni per uso di stupefacenti. L’intervento testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nella zona.

Fidenza-Colorno: servizio straordinario per il controllo del territorio. Un arresto, 2 denunce e 7 segnalazioni per uso di stupefacenti Fidenza-Colorno: servizio straordinario per il controllo del territorio. 1 arresto, 2 denunce e 7 segnalazioni per uso di stupefacenti. La Compagnia di Fidenza ha attuato un'operazione straordinaria di controllo del territorio. L'attività, pianificata nell'ambito delle strategie di prevenzione e contrasto all'illegalità, ha visto l'impiego di un dispositivo articolato composto da personale in uniforme e in “borghese” delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia nonché del Nucleo Cinofili della Compagnia di Bologna.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

