Trasferte vietate ai tifosi viola e giallorossi Abodi | Capisco la scelta drastica ma non possono pagare tutti

Il ministro Abodi ha annunciato il divieto di trasferta fino alla fine del campionato per i tifosi di Roma e Fiorentina, in seguito agli incidenti avvenuti in autostrada. Pur riconoscendo la necessità di misure ferme, ha sottolineato che non si può penalizzare l'intera tifoseria per le azioni di alcuni. La decisione mira a garantire la sicurezza, mantenendo un equilibrio tra responsabilità e diritti dei tifosi onesti.

Firenze, 21 gennaio 2026 – “Chi sbaglia deve pagare, ma non possono pagare tutti”: così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, commentando il divieto di trasferta, fino alla fine del campionato, per i tifosi di Roma e Fiorentina dopo gli scontri in autostrada di domenica 18 gennaio. Il tutto con una premessa: “La premessa è intanto il rispetto assoluto nei confronti di Piantedosi e nelle forze dell'ordine. Capisco le ragioni di una posizione drastica, ma resto dell'idea che chi sbaglia debba pagare. Non possono pagare tutti». Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d'emergenza dell'A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Scontri tra tifosi, Abodi: “Capisco scelta drastica, ma per me chi sbaglia deve pagare”In seguito agli scontri tra tifosi, il ministro Abodi ha dichiarato di rispettare le forze dell’ordine e Piantedosi, sottolineando che chi commette errori deve assumersi le proprie responsabilità.

