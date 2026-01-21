Trapani rischio esclusione | un anno fa Antonini parlava di torneo falsato…

Un anno fa, Antonini aveva espresso preoccupazione riguardo a un possibile torneo falsato, anticipando le tensioni che avrebbero portato all’esclusione di Turris e Taranto. A marzo 2025, la sua posizione si era concretizzata con la minaccia di portarli in tribunale, segnando un momento cruciale nella riscrittura della classifica del girone C di serie C e sollevando questioni sulla regolarità della competizione.

Tempo di lettura: 2 minuti "Porto tutti in tribunale". Questo l' Antonini-pensiero a marzo 2025 quando si stava delineando la clamorosa esclusione di Turris e Taranto che ha, poi, imposto di riscrivere la classifica del girone C di serie C. " Se qualcuno crede che è normale quello che è successo – tuonò all'epoca su X il presidente del Trapani – ha fatto i conti senza l'oste. Spero che anche altri presidenti si accodino perché questa situazione è clamorosa". E poi: "Non voglio arrivare a quello che i miei legali suggeriscono, ossia fermare la squadra, ma questa situazione è insostenibile per chi come me ha investito milioni di euro.

